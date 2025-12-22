GSK Aktie
Samsung-Biologics stärkt US-Präsenz mit GSK-Deal - Aktie tiefer
Human Genome Sciences ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Medikamenten auf Basis des menschlichen Genoms konzentriert. Seine Anlage befindet sich in Rockville im US-Bundesstaat Maryland und damit in einem der wichtigsten US-Bio-Cluster. Sie besteht aus zwei Produktionsstätten mit einer Gesamtkapazität von 60.000 Litern Wirkstoff.
Der strategische Schritt sichert Samsung Biologics den ersten Produktionsstandort in den USA und stellt eine bedeutende Erweiterung der globalen Präsenz des Unternehmens sowie seines Engagements auf dem US-Markt dar.
Samsung Biologics plant nach eigenen Angaben zusätzliche Investitionen, um die Kapazität des Standorts zu erweitern und die Technologie zu modernisieren, um die US-Lieferkette für kritische biologische Medikamente weiter zu unterstützen. Die Transaktion soll am Ende des ersten Quartals abgeschlossen werden.
Die GSK-Aktie zeigt sich im Londoner Handel zeitweise 0,30 Prozent tiefer bei 181,65 Pfund.
