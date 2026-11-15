Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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15.11.2026 06:00:04
Samsung conquered AI chips. Now it wants to build data centres
South Korean conglomerate hopes to replicate success with semiconductors across its sprawling portfolio of businessesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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