Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|
19.10.2026 22:31:29
Samsung Galaxy S27 Launch Could Slip To February
(RTTNews) - Samsung Electronics Co. Ltd. (SSNLF) has yet to finalize the launch date for its Galaxy S27 series, with the next-generation smartphones potentially arriving as late as February amid reported uncertainty over components for the premium models.
According to a leak shared by Lanzuk on Naver, development of the standard Galaxy S27 and Galaxy S27 Plus is largely complete, while specifications for the Galaxy S27 Pro and Galaxy S27 Ultra remain under discussion.
The uncertainty reportedly centres on memory and storage configurations, with Samsung considering costly upgrades including LPDDR6 memory and UFS 5.0 storage for its higher-end devices.
Samsung traditionally launches its flagship Galaxy S series in January or February, meaning the potential delay would still fall within its usual release window.
No launch date has been confirmed, and the reported specifications remain unofficial. However, the leak suggests Samsung is unlikely to make major last-minute changes to the Galaxy S27 lineup itself.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Samsung
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: Samsung präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.10.26
|KI-Aktien im Sinkflug: Was hinter dem Einbruch bei Samsung, SK hynix und Softbank steckt (finanzen.at)
|
08.10.26
|Samsung: Elektronikkonzern meldet höchsten Gewinn eines Techkonzerns überhaupt (Spiegel Online)
|
08.10.26
|Samsung meldet Rekordgewinn: Erwartungen bremsen die Aktie (finanzen.at)
|
08.10.26
|Samsung mit Rekordergebnis dank sprunghaft anziehender Speicherchippreise (dpa-AFX)
|
08.10.26
|MÄRKTE ASIEN/Börsen folgen Wall Street nach unten - Samsung unter Druck (Dow Jones)
|
08.10.26
|Samsung profit surges ninefold to $80bn on AI chip demand (Financial Times)
|
02.09.26
|Datteln gegen Samsung: Kleinstadt verliert vor Gericht gegen Großkonzern (Spiegel Online)
Analysen zu Samsung
Aktien in diesem Artikel
|Samsung
|65,21
|54,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.