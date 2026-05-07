Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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07.05.2026 06:40:37
Samsung workers demand bigger slice of surging AI profits
South Korean unions threaten strike action in battle for big bonuses and higher wagesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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