Pace a Aktie
ISIN: KYG6865N1299
|
20.01.2026 06:00:04
Saudi banks borrow abroad at fastest ever pace
Lenders rebalance books as tight liquidity from kingdom’s megaprojects forces them to look overseas for fundingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!