Saudi-Börse bricht mit Tabu
Bislang durften an der relativ verschlossenen Börse Saudi Exchange (Tadawul) in Riad aus dem Ausland nur Banken und Fondsmanager handeln. Ab dem 1. Februar 2026 öffnet sich der grösste arabische Aktienmarkt auch für ausländische Retail-Kunden.Laut der amtlichen saudischen Presseagentur SPA hat die Kapitalmarktaufsichtsbehörde (Capital Market Authority, CMA) die Öffnung des Kapitalmarkts für alle Kategorien ausländischer Investoren angekündigt. Der barrierefreie Zugang wird ihnen ab dem 1. Februar 2026 über direkte Investitionen ermöglicht. Die Nachricht wurde in der Finanzwelt positiv aufgenommen.Damit öffnet sich der Kapitalmarkt, der eine Marktkapitalisierung von 2,7 Billionen Dollar auf die Waage bringt, in sämtlichen Segmenten für verschiedene Investorengruppen aus aller Welt zur direkten Beteiligung. Ziel ist es, Kapitalzuflüsse zu unterstützen und die Marktliquidität zu erhöhen, so die CMA. Im Einklang mit dem Regierungsplan «Vision 2030», der das Land von einem Erdöllieferer zu eine breit aufgestellten Volkswirtschaft umbauen will, ist das Königreich bestrebt, Aktieninvestments in kotierte saudi-arabische Firmen sowohl im Inland als auch im Ausland populär zu machen. Abschied vom Qualified Foreign Investor-KonzeptDie Änderungen schaffen das Konzept des Qualified Foreign Investor (QFI) im Hauptmarkt ab und ermöglichen allen Kategorien ausländischer Investoren den Zugang zum Markt, ohne Qualifikationsanforderungen erfüllen zu müssen.Der Marktbarometer Tadawul All Share Index (TASI) verzeichnete 2025 die schwächste Jahresperformance unter den Börsen am Golf. Der TASI büsste 13 Prozent ein, während der MSX im Oman um 28,2 Prozent zulegte. Die Leitindizes in Dubai und Abu Dhabi stiegen im gleichen Zeitraum um 17,2 Prozent beziehungsweise sechs Prozent. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
