Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsende

Zum Handelsende notierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,91 Prozent tiefer bei 4 841,32 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,323 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,148 Prozent höher bei 4 942,82 Punkten, nach 4 935,50 Punkten am Vortag.

Bei 4 819,56 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4 942,82 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 3,71 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 14.05.2024, einen Wert von 5 080,29 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.03.2024, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 993,12 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 14.06.2023, einen Wert von 4 375,98 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,28 Prozent nach oben. Bei 5 121,71 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 4 380,97 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Börse (+ 1,14 Prozent auf 182,25 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,44 Prozent auf 22,63 EUR), Santander (-0,36 Prozent auf 4,37 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,71 Prozent auf 63,20 EUR) und Inditex (-0,92 Prozent auf 45,88 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen AXA (-7,91 Prozent auf 29,28 EUR), UniCredit (-5,78 Prozent auf 32,50 EUR), Saint-Gobain (-4,62 Prozent auf 71,82 EUR), Stellantis (-4,42 Prozent auf 18,80 EUR) und SAFRAN (-4,18 Prozent auf 195,80 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 11 887 632 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 387,757 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at