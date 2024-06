Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Handelsstart nach

Am Freitag verliert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,22 Prozent auf 4 924,70 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,323 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,148 Prozent fester bei 4 942,82 Punkten, nach 4 935,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 924,70 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 942,82 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der Euro STOXX 50 bereits um 2,05 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 14.05.2024, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 080,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.03.2024, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 993,12 Punkte. Vor einem Jahr, am 14.06.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 375,98 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 9,13 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Santander (+ 0,60 Prozent auf 4,42 EUR), SAP SE (+ 0,56 Prozent auf 178,98 EUR), Allianz (+ 0,39 Prozent auf 257,30 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,05 Prozent auf 105,80 EUR) und Bayer (+ 0,04 Prozent auf 27,36 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Saint-Gobain (-2,28 Prozent auf 73,58 EUR), UniCredit (-2,28 Prozent auf 33,70 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,82 Prozent auf 3,36 EUR), Kering (-1,64 Prozent auf 307,75 EUR) und Stellantis (-1,30 Prozent auf 19,42 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 178 437 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 387,757 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 3,52 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Mit 9,75 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

