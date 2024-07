Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Start des Dienstagshandels ab

So bewegt sich der Euro STOXX 50 morgens.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,47 Prozent leichter bei 4 906,91 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,191 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,239 Prozent tiefer bei 4 918,21 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 929,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 918,21 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 902,10 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, wies der Euro STOXX 50 4 983,67 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 02.04.2024, einen Wert von 5 042,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, den Stand von 4 399,09 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,73 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell BASF (+ 0,33 Prozent auf 44,54 EUR), Infineon (+ 0,15 Prozent auf 34,42 EUR), SAP SE (+ 0,11 Prozent auf 185,88 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,16 Prozent auf 38,46 EUR) und Eni (-0,21 Prozent auf 14,53 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,56 Prozent auf 459,60 EUR), Enel (-1,45 Prozent auf 6,53 EUR), Bayer (-1,41 Prozent auf 25,80 EUR), Stellantis (-1,39 Prozent auf 18,34 EUR) und Allianz (-1,10 Prozent auf 259,60 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 182 652 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 379,338 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 3,49 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at