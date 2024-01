Schwache Performance in Frankfurt: MDAX liegt am Montagmittag im Minus

Anleger in Frankfurt treten aktuell den Rückzug an.

Um 12:10 Uhr gibt der MDAX im XETRA-Handel um 0,57 Prozent auf 25 910,37 Punkte nach. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 246,072 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 26 046,86 Zählern und damit 0,042 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (26 057,68 Punkte).

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 25 712,95 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 099,93 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 08.12.2023, wurde der MDAX auf 26 691,29 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, einen Wert von 25 403,14 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 06.01.2023, bei 26 970,10 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 3,52 Prozent auf 96,94 EUR), HOCHTIEF (+ 1,10 Prozent auf 101,30 EUR), Lufthansa (+ 0,51 Prozent auf 7,83 EUR), Siltronic (+ 0,50 Prozent auf 90,65 EUR) und RATIONAL (+ 0,46 Prozent auf 650,50 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil CTS Eventim (-3,37 Prozent auf 58,85 EUR), SMA Solar (-3,27 Prozent auf 54,80 EUR), Delivery Hero (-2,75 Prozent auf 23,52 EUR), United Internet (-2,45 Prozent auf 22,28 EUR) und PUMA SE (-2,34 Prozent auf 45,87 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie. 2 971 745 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 16,695 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,25 erwartet. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

