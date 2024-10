Schwache Performance in Frankfurt: MDAX sackt am Nachmittag ab

Um 15:41 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,51 Prozent tiefer bei 26 603,36 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 263,393 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,478 Prozent auf 26 612,33 Punkte an der Kurstafel, nach 26 740,18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26 488,48 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 673,79 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, bei 25 046,52 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 08.07.2024, bei 25 545,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, den Stand von 25 403,14 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 büßte der Index bereits um 0,876 Prozent ein. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 476,10 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Delivery Hero (+ 3,92 Prozent auf 38,99 EUR), Nordex (+ 1,60 Prozent auf 13,37 EUR), Nemetschek SE (+ 1,06 Prozent auf 95,05 EUR), HENSOLDT (+ 0,95 Prozent auf 29,86 EUR) und CTS Eventim (+ 0,91 Prozent auf 94,75 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Befesa (-4,75 Prozent auf 25,26 EUR), Carl Zeiss Meditec (-4,62 Prozent auf 65,10 EUR), KION GROUP (-3,82 Prozent auf 35,27 EUR), Jungheinrich (-3,60 Prozent auf 25,74 EUR) und K+S (-3,28 Prozent auf 10,77 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. 1 422 185 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 19,083 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Die thyssenkrupp-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 15,94 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at