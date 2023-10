Schwache Performance in Frankfurt: SDAX zeigt sich letztendlich leichter

So bewegte sich der SDAX zum Handelsende.

Der SDAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,45 Prozent tiefer bei 12 786,34 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 105,864 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,502 Prozent auf 12 908,52 Punkte an der Kurstafel, nach 12 844,00 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 12 782,93 Punkte, das Tageshoch hingegen 12 979,95 Zähler.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 1,31 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 12.09.2023, notierte der SDAX bei 13 034,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.07.2023, erreichte der SDAX einen Stand von 13 549,25 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.10.2022, wies der SDAX einen Wert von 10 280,33 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2023 ein Plus von 5,81 Prozent zu Buche. Bei 13 880,68 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 11 980,54 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell PVA TePla (+ 5,54 Prozent auf 16,20 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 4,65 Prozent auf 22,50 EUR), Kontron (+ 3,17 Prozent auf 19,50 EUR), Dermapharm (+ 3,10 Prozent auf 39,24 EUR) und NORMA Group SE (+ 2,64 Prozent auf 17,47 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil STRATEC SE (-3,93 Prozent auf 41,55 EUR), BayWa (-3,56 Prozent auf 32,50 EUR), Schaeffler (-3,55 Prozent auf 5,31 EUR), METRO (St) (-3,15 Prozent auf 6,30 EUR) und ADTRAN (-3,03 Prozent auf 7,67 USD) unter Druck.

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3 852 806 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 9,575 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Die TRATON-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Grand City Properties-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,21 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at