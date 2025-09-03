PVA TePla Aktie
|28,32EUR
|2,08EUR
|7,93%
WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006
03.09.2025 10:21:36
PVA TePla Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für PVA Tepla von 30 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Kuhn lobte in seiner am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung des Kapitalmarkttages neue Detailinformationen und die gestärkte Glaubwürdigkeit./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
|
Unternehmen:
PVA TePla AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
32,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25,30 €
|
Abst. Kursziel*:
26,48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
28,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,99%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
