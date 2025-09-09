HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für PVA Tepla von 29 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Obwohl sich der Aktienkurs des Hightech-Unternehmens seit Jahresbeginn mit plus 133 Prozent hervorragend entwickelt habe, sollte dies Anleger nicht davon abhalten, sich mit dem Papier zu befassen, schrieb Gustav Froberg in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Der Kapitalmarkttag Anfang September habe ihn davon überzeugt, dass noch erhebliches Margenpotenzial besteht und die Konsensprognosen zu niedrig sind./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 16:45 / GMT

