PVA TePla Aktie

28,92EUR 2,68EUR 10,21%
PVA TePla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006

03.09.2025 12:48:20

PVA TePla Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PVA Tepla von 28 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag habe die dringend erwarteten Details zum Umsatzziel von 500 Millionen Euro bis 2028 geliefert, schrieb Constantin Hesse am Mittwoch. Anhaltend zunehmende Dynamik im Metrologie-Bereich sorge für enormes Bewertungspotenzial./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 06:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 06:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
Unternehmen:
PVA TePla AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
25,30 € 		Abst. Kursziel*:
30,43%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
28,92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,11%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

