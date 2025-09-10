PVA TePla Aktie

28,30EUR -0,80EUR -2,75%
WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006

<
10.09.2025 13:29:14

PVA TePla Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für PVA Tepla auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Für Kursgewinne europäischer mittelgroße Börsenwerte im kommenden Jahr brauche es steigende Ergebnisse, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die seien aber ein realistisches Szenario. In das Jahr 2026 hinein dürfte sich das ökonomische Wachstum in Europa befestigen. Er fügte die Aktien von PVA Tepla zu einer Liste von Favoriten hinzu./bek/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 15:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
Unternehmen:
PVA TePla AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
29,22 € 		Abst. Kursziel*:
33,47%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
28,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37,81%
Analyst Name::
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

