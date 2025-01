Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX liegt mittags im Minus

Der TecDAX zeigt sich am Mittag leichter.

Um 12:10 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,32 Prozent tiefer bei 3 575,40 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 629,452 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,017 Prozent auf 3 586,26 Punkte an der Kurstafel, nach 3 586,86 Punkten am Vortag.

Bei 3 591,09 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 573,03 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 20.12.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 413,81 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 434,54 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 267,74 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 4,04 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 591,09 Punkten. Bei 3 403,34 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 2,35 Prozent auf 37,48 EUR), Formycon (+ 2,14 Prozent auf 57,20 EUR), Kontron (+ 1,27 Prozent auf 18,33 EUR), CANCOM SE (+ 1,22 Prozent auf 24,80 EUR) und Eckert Ziegler (+ 0,75 Prozent auf 48,60 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,45 Prozent auf 47,60 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,99 Prozent auf 47,28 EUR), JENOPTIK (-1,70 Prozent auf 21,98 EUR), Nordex (-1,32 Prozent auf 11,97 EUR) und AIXTRON SE (-1,27 Prozent auf 13,96 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 888 356 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 295,324 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Die 1&1-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Mit 6,97 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

