Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Verluste

Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,22 Prozent leichter bei 3 368,89 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 548,091 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,012 Prozent auf 3 375,77 Punkte an der Kurstafel, nach 3 376,19 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 352,97 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 378,40 Punkten.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 0,420 Prozent. Der TecDAX stand vor einem Monat, am 10.09.2024, bei 3 246,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.07.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 363,50 Punkten auf. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 10.10.2023, bei 3 043,73 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,33 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 125,18 Punkten verzeichnet.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Deutsche Telekom (+ 1,68 Prozent auf 27,20 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,74 Prozent auf 51,92 EUR), ATOSS Software (+ 0,45 Prozent auf 133,80 EUR), Elmos Semiconductor (+ 0,30 Prozent auf 66,60 EUR) und Nemetschek SE (+ 0,26 Prozent auf 97,00 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil Nordex (-3,34 Prozent auf 13,30 EUR), HENSOLDT (-3,28 Prozent auf 28,86 EUR), SMA Solar (-3,20 Prozent auf 16,65 EUR), Energiekontor (-3,17 Prozent auf 52,00 EUR) und EVOTEC SE (-2,86 Prozent auf 5,61 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 6 803 234 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 239,132 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,20 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,90 Prozent an der Spitze im Index.

