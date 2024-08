Schwache Performance in London: FTSE 100 verliert am Mittwochmittag

Kaum verändert zeigt sich der FTSE 100 am Mittag.

Um 12:09 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,01 Prozent leichter bei 8 344,60 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,580 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 345,46 Punkte an der Kurstafel, nach 8 345,46 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 362,74 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 335,23 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,202 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, einen Stand von 8 285,71 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 28.05.2024, den Wert von 8 254,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 338,58 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 8,07 Prozent nach oben. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Prudential (+ 1,81 Prozent auf 6,74 GBP), GSK (+ 1,67 Prozent auf 16,45 GBP), Coca-Cola HBC (+ 1,62 Prozent auf 27,86 GBP), Aviva (+ 1,37 Prozent auf 5,05 GBP) und Rentokil Initial (+ 1,35 Prozent auf 4,88 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Antofagasta (-3,53 Prozent auf 18,43 GBP), NatWest Group (-3,52 Prozent auf 3,37 GBP), Barclays (-2,68 Prozent auf 2,24 GBP), Lloyds Banking Group (-2,50 Prozent auf 0,58 GBP) und Fresnillo (-2,48 Prozent auf 5,41 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 36 778 727 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 240,554 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,47 zu Buche schlagen. Die Phoenix Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,56 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

