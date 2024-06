Schwache Performance in New York: Dow Jones mittags mit Abgaben

Der Dow Jones notiert am vierten Tag der Woche im Minus.

Um 17:59 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,63 Prozent schwächer bei 38 467,00 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 13,712 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,616 Prozent höher bei 38 950,65 Punkten, nach 38 712,21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 38 677,12 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 38 407,70 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,820 Prozent. Vor einem Monat, am 13.05.2024, wurde der Dow Jones auf 39 431,51 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 13.03.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 39 043,32 Punkte. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 13.06.2023, den Wert von 34 212,12 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 1,99 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 40 077,40 Punkte. 37 122,95 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit JPMorgan Chase (+ 0,73 Prozent auf 192,93 USD), Nike (+ 0,45 Prozent auf 94,10 USD), Microsoft (+ 0,44 Prozent auf 443,00 USD), 3M (+ 0,42 Prozent auf 101,64 USD) und Apple (+ 0,40 Prozent auf 213,93 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Salesforce (-2,32 Prozent auf 230,33 USD), Caterpillar (-1,53 Prozent auf 323,71 USD), Boeing (-1,46 Prozent auf 180,00 USD), Amazon (-1,40 Prozent auf 184,27 USD) und Amgen (-1,28 Prozent auf 297,23 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 12 161 443 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,977 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 6,76 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

