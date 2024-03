Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 mittags leichter

Am Donnerstag notiert der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,16 Prozent schwächer bei 18 251,53 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,095 Prozent auf 18 263,41 Punkte an der Kurstafel, nach 18 280,84 Punkten am Vortag.

Bei 18 231,38 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 18 308,32 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,198 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 28.02.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 17 874,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.12.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 16 898,47 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 28.03.2023, einen Wert von 12 610,57 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 10,32 Prozent zu Buche. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 464,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 249,19 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Analog Devices (+ 2,22 Prozent auf 197,63 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 2,07 Prozent auf 21,46 USD), eBay (+ 1,52 Prozent auf 52,71 USD), PayPal (+ 1,35 Prozent auf 67,47 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 1,28 Prozent auf 181,89 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Old Dominion Freight Line (-49,11 Prozent auf 217,79 USD), Moderna (-3,13 Prozent auf 107,13 USD), Charter A (-2,28 Prozent auf 286,83 USD), ON Semiconductor (-1,75 Prozent auf 74,29 USD) und Applied Materials (-1,64 Prozent auf 204,59 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 9 067 239 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 2,900 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

2024 präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,90 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at