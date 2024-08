Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 verbucht Verluste

Am Montag notiert der NASDAQ 100 um 20:03 Uhr via NASDAQ 2,84 Prozent tiefer bei 17 917,41 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 5,40 Prozent leichter bei 17 444,40 Punkten in den Handel, nach 18 440,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 18 169,49 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 435,39 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 05.07.2024, den Stand von 20 391,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, bei 17 890,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 15 274,92 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 8,30 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20 690,97 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell ON Semiconductor (+ 4,09 Prozent auf 70,73 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,06 Prozent auf 136,55 USD), DexCom (+ 2,50 Prozent auf 74,11 USD), CrowdStrike (+ 2,21 Prozent auf 222,71 USD) und Constellation Energy (+ 2,15 Prozent auf 170,68 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Intel (-6,01 Prozent auf 20,19 USD), NVIDIA (-5,33 Prozent auf 101,55 USD), Amazon (-4,09 Prozent auf 161,04 USD), Apple (-4,01 Prozent auf 211,05 USD) und Synopsys (-3,91 Prozent auf 486,01 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 98 283 958 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,090 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 verzeichnet die JDcom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,44 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at