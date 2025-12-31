Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich leichter

Am Mittwoch ging es im NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss um 0,84 Prozent auf 25 249,85 Punkte abwärts. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,008 Prozent auf 25 464,71 Punkte an der Kurstafel, nach 25 462,56 Punkten am Vortag.

Bei 25 483,77 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 244,86 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ 100 bereits um 0,834 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, wies der NASDAQ 100 25 434,89 Punkte auf. Der NASDAQ 100 notierte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 24 679,99 Punkten. Der NASDAQ 100 stand am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, bei 21 012,17 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 20,38 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Zählern verzeichnet.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit eBay (+ 0,00 Prozent auf 87,10 USD), Electronic Arts (-0,01 Prozent auf 204,33 USD), Zoom Communications (-0,01 Prozent auf 86,29 USD), Netflix (-0,02 Prozent auf 93,76 USD) und JDcom (-0,03 Prozent auf 28,70 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen AppLovin (-2,87 Prozent auf 673,82 USD), Micron Technology (-2,47 Prozent auf 285,41 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2,35 Prozent auf 151,95 USD), KLA-Tencor (-2,30 Prozent auf 1 215,08 USD) und Marvell Technology (-2,05 Prozent auf 84,98 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 28 402 398 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,897 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,91 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

