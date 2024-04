Schwache Performance in Paris: CAC 40 sackt ab

Am Donnerstag steht der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,03 Prozent im Minus bei 8 150,83 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,541 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,014 Prozent auf 8 154,41 Punkte an der Kurstafel, nach 8 153,23 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8 189,66 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 137,98 Punkten.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der CAC 40 bereits um 0,547 Prozent. Der CAC 40 lag noch vor einem Monat, am 04.03.2024, bei 7 956,41 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 04.01.2024, den Wert von 7 450,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.04.2023, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 344,96 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 8,23 Prozent aufwärts. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 253,59 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Zählern verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 13 147 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 409,968 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,75 erwartet. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,67 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at