Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40 im Fokus
|
04.08.2026 12:26:31
Schwache Performance in Paris: CAC 40 sackt ab
Am Dienstag tendiert der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,08 Prozent tiefer bei 8 607,28 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,484 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,331 Prozent auf 8 642,34 Punkte an der Kurstafel, nach 8 613,82 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 669,69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 8 605,89 Einheiten.
CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der CAC 40 auf 8 508,07 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 04.05.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 976,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, stand der CAC 40 noch bei 7 632,01 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,03 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 669,69 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die teuersten CAC 40-Unternehmen
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 335 118 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 233,724 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus
Unter den CAC 40-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Renault-Aktie mit 7,95 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantis
|
12:26
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 sackt ab (finanzen.at)
|
09:28
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
03.08.26
|Montagshandel in Paris: CAC 40 legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
03.08.26
|Euronext-Handel: CAC 40 legt am Montagnachmittag zu (finanzen.at)
|
03.08.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 klettert am Montagmittag (finanzen.at)
|
03.08.26
|Euronext-Handel: CAC 40 steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
31.07.26
|Pluszeichen in Paris: Zum Handelsende Pluszeichen im CAC 40 (finanzen.at)
|
31.07.26