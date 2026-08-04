Schwache Performance in Paris: CAC 40 sackt ab

Der CAC 40 zeigt sich am zweiten Tag der Woche kaum verändert.

Am Dienstag tendiert der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,08 Prozent tiefer bei 8 607,28 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,484 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,331 Prozent auf 8 642,34 Punkte an der Kurstafel, nach 8 613,82 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 669,69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 8 605,89 Einheiten.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der CAC 40 auf 8 508,07 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 04.05.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 976,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, stand der CAC 40 noch bei 7 632,01 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,03 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 669,69 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 335 118 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 233,724 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Renault-Aktie mit 7,95 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at