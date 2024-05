Schwache Performance in Wien: ATX beginnt die Sitzung mit Verlusten

Am Donnerstag fällt der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,06 Prozent auf 3 632,43 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 117,186 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,002 Prozent stärker bei 3 634,76 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 634,69 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 635,25 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 3 622,08 Einheiten.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der ATX bereits um 1,18 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 09.04.2024, bewegte sich der ATX bei 3 585,94 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 09.02.2024, den Stand von 3 358,95 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 09.05.2023, den Stand von 3 232,57 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 6,46 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 650,47 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Raiffeisen (+ 0,87 Prozent auf 17,36 EUR), Telekom Austria (+ 0,73 Prozent auf 8,24 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,47 Prozent auf 43,20 EUR), OMV (+ 0,26 Prozent auf 45,46 EUR) und voestalpine (+ 0,24 Prozent auf 24,76 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Lenzing (-1,17 Prozent auf 33,75 EUR), Vienna Insurance (-1,15 Prozent auf 30,05 EUR), Verbund (-0,51 Prozent auf 68,90 EUR), BAWAG (-0,43 Prozent auf 58,40 EUR) und Wienerberger (-0,28 Prozent auf 35,40 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 33 191 Aktien gehandelt. Mit 24,840 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Die Raiffeisen-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Im Index bietet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,19 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at