Schwache Performance in Wien: ATX Prime beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten

ATX Prime-Kurs am dritten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Der ATX Prime beendete den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 1 852,05 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,004 Prozent schwächer bei 1 854,41 Punkten in den Mittwochshandel, nach 1 854,48 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1 864,32 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 848,62 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Auf Wochensicht stieg der ATX Prime bereits um 0,705 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bei 1 809,03 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 785,39 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, stand der ATX Prime noch bei 1 643,84 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 8,05 Prozent aufwärts. 1 889,08 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit FACC (+ 3,40 Prozent auf 7,29 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,80 Prozent auf 36,70 EUR), voestalpine (+ 1,46 Prozent auf 23,66 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,28 Prozent auf 19,71 EUR) und OMV (+ 1,20 Prozent auf 38,70 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Semperit (-4,46 Prozent auf 10,72 EUR), Frequentis (-4,38 Prozent auf 30,60 EUR), Addiko Bank (-2,78 Prozent auf 21,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,65 Prozent auf 8,82 EUR) und ZUMTOBEL (-2,07 Prozent auf 5,68 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Im ATX Prime ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 663 515 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime mit 25,761 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,39 erwartet. OMV-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,97 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at