Schwache Performance in Wien: ATX schließt im Minus

Am Mittwoch ging der ATX nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 3 613,04 Punkten aus dem Handel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 116,847 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,004 Prozent tiefer bei 3 616,19 Punkten, nach 3 616,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 607,20 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 630,15 Zählern.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Verlust von 0,889 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.09.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 735,89 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 660,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2023, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 128,03 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 5,89 Prozent nach oben. 3 777,78 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 3 305,62 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell DO (+ 3,77 Prozent auf 137,80 EUR), IMMOFINANZ (+ 1,91 Prozent auf 18,16 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,87 Prozent auf 20,20 EUR), Lenzing (+ 1,73 Prozent auf 35,20 EUR) und Andritz (+ 1,02 Prozent auf 64,65 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil EVN (-3,24 Prozent auf 26,85 EUR), voestalpine (-1,91 Prozent auf 22,58 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,56 Prozent auf 88,20 EUR), Telekom Austria (-1,14 Prozent auf 8,65 EUR) und BAWAG (-0,82 Prozent auf 66,60 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 487 278 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 25,883 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Im ATX verzeichnet die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,87 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at