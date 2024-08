Schwache Performance in Zürich: SPI legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein

Das macht der SPI am Freitag.

Um 09:12 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,40 Prozent schwächer bei 16 280,76 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,186 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,505 Prozent auf 16 262,88 Punkte an der Kurstafel, nach 16 345,50 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 16 262,88 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 16 294,25 Einheiten.

SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der SPI bereits um 0,577 Prozent. Vor einem Monat, am 23.07.2024, wies der SPI einen Stand von 16 301,82 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.05.2024, wies der SPI einen Wert von 15 981,69 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.08.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 14 455,87 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 11,74 Prozent. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 16 484,31 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 455,60 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Leclanche (Leclanché SA) (+ 11,88 Prozent auf 0,34 CHF), Relief Therapeutics (+ 2,75 Prozent auf 1,12 CHF), Ascom (+ 2,50 Prozent auf 5,73 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 1,99 Prozent auf 15,38 CHF) und Feintool International (+ 1,88 Prozent auf 16,30 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen HOCHDORF (-11,86 Prozent auf 5,50 CHF), Evolva (-9,57 Prozent auf 0,85 CHF), Peach Property Group (-5,44 Prozent auf 6,95 CHF), Nestlé (-3,00 Prozent auf 86,76 CHF) und Kudelski (-2,60 Prozent auf 1,50 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 095 411 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 256,844 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

In diesem Jahr weist die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die CPH Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,93 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at