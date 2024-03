Schwacher Handel: ATX gibt mittags nach

Der ATX kommt am Mittag nicht vom Fleck.

Um 12:08 Uhr gibt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,19 Prozent auf 3 365,50 Punkte nach. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 108,744 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 3 371,96 Punkte an der Kurstafel, nach 3 371,78 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 3 348,98 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 372,04 Punkten erreichte.

ATX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 05.02.2024, stand der ATX bei 3 420,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.12.2023, wurde der ATX mit 3 312,78 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, bei 3 539,75 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Minus von 1,36 Prozent zu Buche. 3 489,80 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Verbund (+ 2,61 Prozent auf 68,70 EUR), EVN (+ 1,25 Prozent auf 24,25 EUR), CA Immobilien (+ 0,34 Prozent auf 29,85 EUR), BAWAG (+ 0,19 Prozent auf 53,30 EUR) und OMV (+ 0,00 Prozent auf 40,78 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Lenzing (-2,60 Prozent auf 28,10 EUR), Andritz (-1,18 Prozent auf 58,50 EUR), Raiffeisen (-1,14 Prozent auf 19,97 EUR), voestalpine (-1,12 Prozent auf 24,82 EUR) und Wienerberger (-1,00 Prozent auf 31,60 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 124 710 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 23,294 Mrd. Euro.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Im Index weist die OMV-Aktie mit 9,83 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

