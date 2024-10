Schwacher Handel: ATX Prime letztendlich im Minus

Am Dienstag verlor der ATX Prime via Wiener Börse letztendlich 0,92 Prozent auf 1 787,74 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,049 Prozent leichter bei 1 803,48 Punkten in den Handel, nach 1 804,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 782,16 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 803,48 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, notierte der ATX Prime bei 1 788,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2024, lag der ATX Prime noch bei 1 856,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, bei 1 573,51 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,30 Prozent nach oben. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 664,49 Punkten.

ATX Prime-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Semperit (+ 2,99 Prozent auf 11,70 EUR), Wolford (+ 2,74 Prozent auf 3,00 EUR), DO (+ 1,75 Prozent auf 150,80 EUR), UBM Development (+ 1,46 Prozent auf 20,80 EUR) und ZUMTOBEL (+ 1,46 Prozent auf 5,56 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil IMMOFINANZ (-3,93 Prozent auf 17,12 EUR), FACC (-3,29 Prozent auf 6,46 EUR), OMV (-3,22 Prozent auf 38,42 EUR), PORR (-2,96 Prozent auf 13,76 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-2,73 Prozent auf 85,50 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 466 856 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 25,622 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,71 zu Buche schlagen. Mit 11,05 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

