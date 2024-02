Schwacher Handel: CAC 40 gibt zum Handelsstart nach

Das macht das Börsenbarometer in Paris morgens.

Um 09:12 Uhr steht im Euronext-Handel ein Minus von 0,82 Prozent auf 7 594,08 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,393 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,870 Prozent auf 7 590,15 Punkte an der Kurstafel, nach 7 656,75 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 7 594,08 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 581,83 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 0,641 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wies der CAC 40 7 543,18 Punkte auf. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 01.11.2023, bei 6 932,63 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 01.02.2023, mit 7 077,11 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 0,839 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 702,95 Punkten. Bei 7 281,10 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 16 898 Aktien gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 390,033 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf

2024 weist die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,27 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at