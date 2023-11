Schwacher Handel: CAC 40 notiert am Nachmittag im Minus

Am Dienstag geht es im CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext um 0,45 Prozent auf 6 982,09 Punkte nach unten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,200 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,614 Prozent tiefer bei 6 970,66 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7 013,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 6 963,88 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 011,79 Zählern.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, stand der CAC 40 bei 7 060,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.08.2023, lag der CAC 40-Kurs bei 7 319,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.11.2022, bewegte sich der CAC 40 bei 6 416,61 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 gewann der Index bereits um 5,88 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 581,26 Punkten. Bei 6 518,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 917 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 350,985 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,33 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

