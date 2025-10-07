STMicroelectronics Aktie
|24,63EUR
|-0,20EUR
|-0,79%
WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
STMicroelectronics Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für STMicroelectronics von 22,60 auf 21,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Alexander Duval kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung seine Prognosen für die Jahre 2026 bis 2029. Er verwies auf Aussagen des Halbleiterherstellers zur erwarteten Nachfrage aus der Elektroautobranche in diesem Zeitraum./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Neutral
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
21,60 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
24,74 €
|
Abst. Kursziel*:
-12,67%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
24,63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12,30%
|
Analyst Name::
Alexander Duval
|
KGV*:
-
Analysen zu STMicroelectronics N.V.mehr Analysen
|11:52
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.10.25
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|16.09.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|08.09.25
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|STMicroelectronics N.V.
|24,63
|-0,79%
