NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für STMicroelectronics von 22,60 auf 21,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Alexander Duval kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung seine Prognosen für die Jahre 2026 bis 2029. Er verwies auf Aussagen des Halbleiterherstellers zur erwarteten Nachfrage aus der Elektroautobranche in diesem Zeitraum./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:22 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.