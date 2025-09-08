STMicroelectronics Aktie
|22,85EUR
|0,09EUR
|0,37%
WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
STMicroelectronics Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Lagerbestände bei Halbleitern seien in den Verbrauchersegmenten bereits niedrig und in industriellen Abnehmerzweigen wie etwa dem Automobilsektor näherten sie sich einem gesunden Niveau, schrieb Tammy Qiu in einer am Montag vorliegenden Studie. Obwohl sich in den Endmärkten noch keine starke Erholung der Nachfrage abzeichne, sei das Risiko einer deutlichen Korrektur im Jahr 2026 gering. Internationale Unternehmen dürften ihren Platz in Chinas Lieferketten behalten./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 15:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22,66 €
|
Abst. Kursziel*:
23,59%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,57%
|
Analyst Name::
Tammy Qiu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.mehr Nachrichten
|
09.07.25
|Erste Schätzungen: STMicroelectronics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
24.04.25
|STMicro-Aktie stärker: STMicro hofft auf Aufschwung nach Umsatzschwäche (dpa-AFX)
|
24.04.25
|AKTIEN IM FOKUS: STMicroelectronics und Texas stützen Chipwerte wie Infineon (dpa-AFX)
|
23.04.25
|Ausblick: STMicroelectronics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.04.25
|STMicro-Aktie im Plus: Tausende Stellen gestrichen (dpa-AFX)
|
09.04.25
|Erste Schätzungen: STMicroelectronics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu STMicroelectronics N.V.mehr Analysen
|10:05
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.07.25
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.07.25
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|10:05
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.07.25
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.07.25
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|10:05
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.07.25
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.07.25
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|24.07.25
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|03.07.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|22.01.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|04.11.24
|STMicroelectronics Underweight
|Morgan Stanley
|26.04.24
|STMicroelectronics Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.07.25
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.06.25
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.04.25
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|STMicroelectronics N.V.
|22,85
|0,37%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:00
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|10:16
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:15
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:06
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:06
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:05
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:05
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:33
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:32
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|Ströer Buy
|Warburg Research
|09:28
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:57
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|08:28
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|08:16
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:09
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|07:56
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Enel Outperform
|Bernstein Research
|07:41
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|07:32
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|07:30
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|07:29
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|07:29
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Boeing Buy
|UBS AG
|07:27
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:25
|Apple Neutral
|UBS AG
|06:44
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:44
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:41
|Grand City Properties Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.09.25
|Orsted Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|05.09.25
|Broadcom Buy
|UBS AG
|05.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|05.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|05.09.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|05.09.25
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.25
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.25
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG