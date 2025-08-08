STMicroelectronics Aktie
|21,66EUR
|0,38EUR
|1,79%
WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
STMicroelectronics Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22,60 Euro belassen. Alexander Duval äußerte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie erste Gedanken zu den potenziellen Auswirkungen neuester US-Zollpläne, die im Regelfall eine Abgabe in Höhe von 100 Prozent auf US-Halbleiterimporte vorsähen. Für Unternehmen, die in den USA in die Fertigung investierten, sei eine Ausnahme vorgesehen. Bei STMicro liege der davon betroffene Umsatzanteil im hohen einstelligen Prozentbereich./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 10:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Neutral
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
22,60 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
21,50 €
|
Abst. Kursziel*:
5,12%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
21,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,36%
|
Analyst Name::
Alexander Duval
|
KGV*:
-
Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.mehr Nachrichten
|
09.07.25
|Erste Schätzungen: STMicroelectronics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
24.04.25
|STMicro-Aktie stärker: STMicro hofft auf Aufschwung nach Umsatzschwäche (dpa-AFX)
|
24.04.25
|AKTIEN IM FOKUS: STMicroelectronics und Texas stützen Chipwerte wie Infineon (dpa-AFX)
|
23.04.25
|Ausblick: STMicroelectronics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.04.25
|STMicro-Aktie im Plus: Tausende Stellen gestrichen (dpa-AFX)
|
09.04.25
|Erste Schätzungen: STMicroelectronics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.02.25
|STMicro-Aktie gibt kräftig Gas: Jefferies erhöht Kursziel für STMicroelectronics deutlich - Kaufempfehlung (dpa-AFX)
Analysen zu STMicroelectronics N.V.mehr Analysen
|13:14
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.07.25
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.07.25
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:14
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.07.25
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.07.25
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.07.25
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.07.25
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|24.07.25
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|25.07.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|03.07.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|22.01.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|04.11.24
|STMicroelectronics Underweight
|Morgan Stanley
|26.04.24
|STMicroelectronics Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:14
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.07.25
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.06.25
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.04.25
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|STMicroelectronics N.V.
|21,66
|1,79%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:33
|Fraport Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:32
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:28
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:23
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:18
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:15
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:14
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:13
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:11
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:11
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:09
|Shell Buy
|UBS AG
|13:06
|Eni Neutral
|UBS AG
|13:06
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|13:05
|BP Neutral
|UBS AG
|13:03
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:31
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|12:29
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|12:22
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|12:20
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|12:18
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|12:18
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|12:17
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|12:15
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:14
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12:14
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|12:13
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|12:09
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|12:07
|Bechtle Buy
|UBS AG
|12:07
|RTL Neutral
|UBS AG
|11:44
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:43
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|11:43
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|11:41
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|11:40
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11:40
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|11:26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|11:23
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|11:23
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:19
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:18
|GFT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:17
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|11:09
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|11:08
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|11:07
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:06
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)