Schwacher Handel: Dow Jones beendet die Sitzung mit Verlusten

Der Handel in New York verlief am Mittwoch in ruhigen Bahnen.

Am Mittwoch sank der Dow Jones via NYSE schlussendlich um 0,20 Prozent auf 33 550,27 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 10,436 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,725 Prozent stärker bei 33 862,68 Punkten in den Handel, nach 33 618,88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 33 731,65 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 33 306,30 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 1,05 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, wurde der Dow Jones auf 34 346,90 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 27.06.2023, wurde der Dow Jones mit 33 926,74 Punkten gehandelt. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 27.09.2022, bei 29 134,99 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2023 bereits um 1,25 Prozent aufwärts. 35 679,13 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. 31 429,82 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Intel (+ 2,31 Prozent auf 34,61 USD), Chevron (+ 1,93 Prozent auf 171,04 USD), Caterpillar (+ 1,18 Prozent auf 272,71 USD), Dow (+ 1,03 Prozent auf 51,00 USD) und Cisco (+ 0,93 Prozent auf 53,20 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Verizon (-1,79 Prozent auf 32,40 USD), McDonalds (-1,52 Prozent auf 263,64 USD), Merck (-1,38 Prozent auf 103,94 USD), Procter Gamble (-1,33 Prozent auf 147,34 USD) und Johnson Johnson (-1,20 Prozent auf 157,11 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 17 504 165 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,604 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert mit 5,58 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 7,14 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

