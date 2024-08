Schwacher Handel: Dow Jones sackt schlussendlich ab

In New York standen die Signale letztendlich auf Stabilisierung.

Letztendlich schloss der Dow Jones nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 40 834,97 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 13,638 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,552 Prozent leichter bei 40 670,83 Punkten, nach 40 896,53 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 40 756,65 Punkte, das Tageshoch hingegen 40 909,38 Zähler.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, den Stand von 40 287,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2024, wurde der Dow Jones auf 39 806,77 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, einen Wert von 34 500,66 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 8,27 Prozent zu. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 41 376,00 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Procter Gamble (+ 1,18 Prozent auf 170,41 USD), Home Depot (+ 1,16 Prozent auf 367,27 USD), Walmart (+ 1,11 Prozent auf 74,54 USD), Microsoft (+ 0,78 Prozent auf 424,80 USD) und IBM (+ 0,67 Prozent auf 196,03 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Boeing (-4,20 Prozent auf 172,10 USD), Intel (-2,46 Prozent auf 20,99 USD), Dow (-1,73 Prozent auf 52,72 USD), Chevron (-1,46 Prozent auf 144,69 USD) und Goldman Sachs (-1,45 Prozent auf 497,34 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18 649 139 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,102 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,90 erwartet. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at