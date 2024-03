Schwacher Handel: Dow Jones zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

Am Donnerstag sinkt der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE um 0,17 Prozent auf 38 975,68 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 12,874 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,029 Prozent höher bei 39 054,58 Punkten, nach 39 043,32 Punkten am Vortag.

Bei 39 160,25 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 38 861,37 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,798 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 14.02.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 38 424,27 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 14.12.2023, den Wert von 37 248,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.03.2023, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 32 155,40 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 3,34 Prozent. Bei 39 282,28 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 37 122,95 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Microsoft (+ 2,48 Prozent auf 425,38 USD), Apple (+ 1,33 Prozent auf 173,41 USD), Boeing (+ 1,23 Prozent auf 184,60 USD), Amazon (+ 1,20 Prozent auf 178,68 USD) und Visa (+ 0,66 Prozent auf 287,01 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Walt Disney (-1,88 Prozent auf 110,38 USD), Verizon (-1,69 Prozent auf 39,58 USD), Merck (-1,34 Prozent auf 120,52 USD), Dow (-1,31 Prozent auf 57,21 USD) und McDonalds (-1,19 Prozent auf 279,50 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 325 410 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,822 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

2024 präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

