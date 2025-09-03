McDonald's Aktie
|269,55EUR
|-1,50EUR
|-0,55%
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
McDonalds Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für McDonald's mit einem Kursziel von 350 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Dennis Geiger sieht durch ein Treffen mit dem Mangement sein Vertrauen darin gestärkt, dass der US-Konzern seinen Marktanteil in der Heimat steigern kann. Der Tenor des Treffens sei positiv gewesen, schrieb er am Mittwoch./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 06:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: McDonald's Corp. Buy

Unternehmen:
McDonald's Corp.

Analyst:
UBS AG

Kursziel:
$ 350,00

Rating jetzt:
Buy

Kurs*:
$ 315,76

Abst. Kursziel*:
10,84%

Rating update:
Buy

Kurs aktuell:
$ 315,76

Abst. Kursziel aktuell:
10,84%

Analyst Name::
Dennis Geiger

KGV*:
-

