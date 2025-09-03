McDonald's Aktie

269,55EUR -1,50EUR -0,55%
McDonald's für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

03.09.2025 09:58:59

McDonalds Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für McDonald's mit einem Kursziel von 350 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Dennis Geiger sieht durch ein Treffen mit dem Mangement sein Vertrauen darin gestärkt, dass der US-Konzern seinen Marktanteil in der Heimat steigern kann. Der Tenor des Treffens sei positiv gewesen, schrieb er am Mittwoch./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 06:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: McDonald's Corp. Buy
Unternehmen:
McDonald's Corp. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 350,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 315,76 		Abst. Kursziel*:
10,84%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 315,76 		Abst. Kursziel aktuell:
10,84%
Analyst Name::
Dennis Geiger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

