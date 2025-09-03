ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für McDonald's mit einem Kursziel von 350 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Dennis Geiger sieht durch ein Treffen mit dem Mangement sein Vertrauen darin gestärkt, dass der US-Konzern seinen Marktanteil in der Heimat steigern kann. Der Tenor des Treffens sei positiv gewesen, schrieb er am Mittwoch./rob/ag/mis



