McDonald's Aktie

264,60EUR 0,35EUR 0,13%
McDonald's für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
08.08.2025 16:14:20

McDonalds Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für McDonald's nach Zahlen zum zweiten Quartal von 359 auf 364 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Schnellrestaurantkette habe mit einem insbesondere international überraschend hohen Umsatzwachstum gut abgeschnitten, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Amerikaner hätten von der Strategie profitiert, verstärkt auf Hühnchenprodukte zu setzen. Das Unternehmen reagiere zudem auf die Verbraucherstimmung. Die höhere Bewertung der Aktien im Vergleich zum Wettbewerb spiegele die globale Markenpräsenz und führende Position./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 15:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 15:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: McDonald's Corp. Kaufen
Unternehmen:
McDonald's Corp. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
$ 306,03 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 305,04 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Aristotelis Moutopoulos 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu McDonald's Corp.mehr Nachrichten