Schwacher Handel: Euro STOXX 50 verbucht zum Start Abschläge

Der Euro STOXX 50 gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,19 Prozent tiefer bei 5 028,74 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 4,272 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,374 Prozent auf 5 019,32 Punkte an der Kurstafel, nach 5 038,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 018,58 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 029,27 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 2,19 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.04.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 990,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.02.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 715,87 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.05.2023, wies der Euro STOXX 50 4 323,09 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 11,43 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 1,18 Prozent auf 36,49 EUR), Siemens (+ 1,10 Prozent auf 183,58 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,99 Prozent auf 38,69 EUR), Stellantis (+ 0,94 Prozent auf 20,00 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,72 Prozent auf 436,50 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-5,87 Prozent auf 68,31 EUR), Allianz (-4,06 Prozent auf 262,50 EUR), adidas (-1,08 Prozent auf 220,10 EUR), BMW (-0,79 Prozent auf 100,35 EUR) und SAP SE (-0,33 Prozent auf 175,88 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 317 825 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 392,811 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,79 zu Buche schlagen. Mit 9,19 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at