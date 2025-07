ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Allianz von 335 auf 345 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Kleine Unterschiede könnten fortan eine große Wirkung haben, schrieb Will Hardcastle in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse der europäischen Versicherungsbranche. Sein Favorit unter den Multiline-Assekuranzen bleibt Axa, am schwächsten schätzt er Zurich ein. Mit Blick auf die spezifischen Kursfaktoren sieht er die Allianz eher schwächeln. Die Münchner stünden gut, sofern bei der Vermögensverwaltung alles passe. Mit seiner Schätzung für das verwaltete Vermögen liegt Hardcastle für 2026 allerdings rund 5 Prozent unter dem Konsens./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2025 / 16:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.