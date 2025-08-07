Allianz Aktie
|370,00EUR
|18,50EUR
|5,26%
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
Allianz Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 345 Euro belassen. Analyst Will Hardcastle sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einem starken Zahlenwerk und der Solvabilität des Versicherers./rob/ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Allianzmehr Analysen
|11:09
|Allianz Neutral
|UBS AG
|09:27
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.07.25
|Allianz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Allianz
|369,90
|5,23%
