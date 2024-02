Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Montagshandel im Minus

Am Abend hielten sich die Börsianer in Europa zurück.

Letztendlich ging der Euro STOXX 50 nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 4 762,83 Punkten aus dem Handel. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,147 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,208 Prozent tiefer bei 4 755,75 Punkten in den Handel, nach 4 765,65 Punkten am Vortag.

Bei 4 765,82 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 744,59 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 19.01.2024, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 448,83 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, einen Stand von 4 340,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.02.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 274,92 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 5,54 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 782,79 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 380,97 Zählern.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit adidas (+ 1,97 Prozent auf 179,72 EUR), Bayer (+ 1,01 Prozent auf 28,90 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,64 Prozent auf 43,00 EUR), Allianz (+ 0,63 Prozent auf 248,65 EUR) und Enel (+ 0,58 Prozent auf 5,91 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil BASF (-1,75 Prozent auf 45,78 EUR), BMW (-1,23 Prozent auf 102,82 EUR), Infineon (-0,96 Prozent auf 33,14 EUR), Stellantis (-0,88 Prozent auf 23,74 EUR) und Ferrari (-0,67 Prozent auf 360,38 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 3 817 041 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 406,975 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,03 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

