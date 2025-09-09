Mercedes-Benz Group Aktie

09.09.2025 12:16:08

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mercedes-Benz anlässlich der Münchener IAA auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Von dem Autobauer sei auf der Fachmesse ein neuer, vollelektrischer SUV der GLC-Serie angekündigt worden, erwähnte Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bis 2027 werde es von dem Autobauer eine große Erneuerungsrunde für insgesamt 40 Modelle geben, sodass die Blicke schon vermehrt auf dieses Jahr gerichtet würden. Im zweiten Quartal habe sich an den Marktbedingungen für die Stuttgarter nicht viel verändert./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 19:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 19:03 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
52,52 € 		Abst. Kursziel*:
4,72%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
52,72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,32%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

