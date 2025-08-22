Mercedes-Benz Group Aktie
|55,06EUR
|1,03EUR
|1,91%
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 73 auf 63 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Tom Narayan ließ in einer am Freitag vorliegenden Studie die zurückliegende Berichtssaison in seine Bewertungsmodelle für einige Unternehmen aus der globalen Automobilbranche einfließen. Positiver ist er für Autozulieferer aus den USA gestimmt, während seine Rückschlüsse für europäische Autobauern durchwachsen ausfallen. Vorsichtig äußerte er sich zu reinen Elektrofahrzeug-Herstellern wie Rivian und Lucid./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 21:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 21:19 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
63,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
55,31 €
|
Abst. Kursziel*:
13,90%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
55,06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,42%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
