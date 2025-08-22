Mercedes-Benz Group Aktie

55,06EUR 1,03EUR 1,91%
Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
22.08.2025 16:10:48

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 73 auf 63 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Tom Narayan ließ in einer am Freitag vorliegenden Studie die zurückliegende Berichtssaison in seine Bewertungsmodelle für einige Unternehmen aus der globalen Automobilbranche einfließen. Positiver ist er für Autozulieferer aus den USA gestimmt, während seine Rückschlüsse für europäische Autobauern durchwachsen ausfallen. Vorsichtig äußerte er sich zu reinen Elektrofahrzeug-Herstellern wie Rivian und Lucid./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 21:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 21:19 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
55,31 € 		Abst. Kursziel*:
13,90%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
55,06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,42%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)mehr Nachrichten