Mercedes-Benz Group Aktie

52,50EUR 0,19EUR 0,36%
Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
25.09.2025 12:40:53

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Mercedes-Benz bei einem fairen Aktienwert von 50 Euro auf "Halten" belassen. Analyst Michael Punzet beleuchtete am Donnerstag die aktuelle Transformationsphase der Autobranche und die Suche der Unternehmen nach dem richtigen Weg. "In diesem Umfeld sehen wir derzeit Unternehmen im Vorteil, die sich frühzeitig entweder auf einen technologieoffenen Ansatz oder aber auf eine Antriebsart fokussiert haben", schrieb er. Mercedes gehöre zu den Unternehmen mit Nachholbedarf bei der Neuausrichtung und entsprechend höherem Forschungs- und Entwicklungsanforderungen./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 11:41 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 11:46 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Halten
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
52,65 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
52,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Punzet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)mehr Nachrichten

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)mehr Analysen

12:40 Mercedes-Benz Group Halten DZ BANK
24.09.25 Mercedes-Benz Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.25 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
19.09.25 Mercedes-Benz Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.25 Mercedes-Benz Group Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 52,50 0,36% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Aktuelle Aktienanalysen

13:21 LANXESS Halten DZ BANK
13:20 Hennes & Mauritz AB Hold Deutsche Bank AG
12:52 Evonik Hold Jefferies & Company Inc.
12:40 Mercedes-Benz Group Halten DZ BANK
12:40 Covestro Neutral UBS AG
12:35 Volkswagen Halten DZ BANK
12:05 BMW Kaufen DZ BANK
10:46 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:45 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:44 TotalEnergies Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:40 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:10 Hennes & Mauritz AB Neutral UBS AG
10:05 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:03 UniCredit Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:01 Intesa Sanpaolo Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:00 AB InBev Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:59 Iberdrola Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:57 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:56 LANXESS Sell Goldman Sachs Group Inc.
09:52 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:49 Knorr-Bremse Hold Deutsche Bank AG
09:47 Iberdrola Hold Deutsche Bank AG
09:47 ABB Sell Deutsche Bank AG
09:44 Volvo AB Buy Deutsche Bank AG
09:13 Gerresheimer Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09:01 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
08:58 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
08:55 KWS SAAT Buy Warburg Research
08:52 OMV kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:43 Hennes & Mauritz AB Hold Jefferies & Company Inc.
08:29 KWS SAAT Add Baader Bank
08:11 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:11 easyJet Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:10 Shell Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:10 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:09 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:55 Lufthansa Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:54 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:23 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
24.09.25 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
24.09.25 TotalEnergies Buy UBS AG
24.09.25 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.09.25 Iberdrola Buy UBS AG
24.09.25 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
24.09.25 Gerresheimer Halten DZ BANK
24.09.25 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
24.09.25 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
24.09.25 Continental Hold Jefferies & Company Inc.
24.09.25 Dürr Buy Baader Bank
24.09.25 Knorr-Bremse Buy UBS AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen