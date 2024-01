Schwacher Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Dienstagnachmittag

Am Dienstag tendiert der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,22 Prozent tiefer bei 26 258,47 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 246,102 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,400 Prozent fester bei 26 421,72 Punkten in den Handel, nach 26 316,35 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 26 454,98 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26 211,55 Punkten.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, lag der MDAX bei 26 691,29 Punkten. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 09.10.2023, bei 25 230,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.01.2023, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 27 560,89 Punkten gehandelt.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit KION GROUP (+ 2,71 Prozent auf 38,71 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,46 Prozent auf 143,45 EUR), FUCHS PETROLUB SE VZ (+ 1,87 Prozent auf 39,32 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,75 Prozent auf 100,90 EUR) und Stabilus SE (+ 1,70 Prozent auf 62,85 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil Delivery Hero (-4,90 Prozent auf 23,00 EUR), WACKER CHEMIE (-3,46 Prozent auf 104,70 EUR), Evonik (-2,31 Prozent auf 17,94 EUR), AIXTRON SE (-1,72 Prozent auf 33,11 EUR) und HUGO BOSS (-1,69 Prozent auf 64,04 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX ist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 553 917 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX hat die Talanx-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 16,695 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

2024 hat die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die RTL-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,92 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at