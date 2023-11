Schwacher Handel in Frankfurt: DAX in der Verlustzone

Am Freitag fällt der DAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,73 Prozent auf 15 240,25 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,553 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,364 Prozent auf 15 296,58 Punkte an der Kurstafel, nach 15 352,54 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 15 309,52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 15 229,97 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der DAX bereits um 0,138 Prozent. Der DAX stand noch vor einem Monat, am 10.10.2023, bei 15 423,52 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 10.08.2023, einen Stand von 15 996,52 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 10.11.2022, einen Stand von 14 146,09 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2023 bereits um 8,32 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 16 528,97 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 976,44 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Allianz (+ 2,29 Prozent auf 227,40 EUR), Commerzbank (+ 2,23 Prozent auf 10,76 EUR), Rheinmetall (+ 0,92 Prozent auf 274,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,57 Prozent auf 372,60 EUR) und Henkel vz (+ 0,23 Prozent auf 70,02 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Zalando (-4,07 Prozent auf 21,44 EUR), Siemens Energy (-3,78 Prozent auf 9,31 EUR), Bayer (-3,38 Prozent auf 40,39 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,86 Prozent auf 23,07 EUR) und BASF (-2,70 Prozent auf 43,28 EUR) unter Druck.

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5 644 876 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 155,781 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,08 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

